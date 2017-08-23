Военная разработка Китая напугала физиков



Китайские учёные разработали систему по обнаружению субмарин, работающую по законам квантовой механики. Аппарат позволяет засечь подводные лодки с расстояния в несколько километров. Об этом сообщает журнал New Scientist

Разработка основана на действии СКВИДа (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр, — прим. Рамблер). С его помощью военные КНР смогут полностью держать под контролем акваторию Южно-Китайского моря.

Ранее об открытии китайских учёных сообщалось в местной прессе, однако летом 2017 года публикации, посвящённые разработке, стали удаляться с сайтов изданий.

ВМС США также проводили эксперименты с использованием датчиков СКВИД, однако впоследствии отказались от них в пользу традиционной гидролокации. Датчик СКВИД был изобретён в 1960-е годы. Его чувствительности к магнитным полям в сотни раз превосходит возможности несверхпроводящего магнитометра.