Как Киев модернизирует советскую технику



Пётр Порошенко презентовал на своей странице в Facebook модернизированный советский танк Т-72А. Президент Украины похвалил «новинку» конструкторов и заявил, что армия его страны каждый день становится сильней. Однако пользователи соцсетей указали украинскому лидеру, что это «ноу-хау» было сделано ещё в СССР. Источник в «Укроборонпроме» рассказал RT, что производитель отказался менять установленные в танке российские двигатели. Почему Украина вынуждена ремонтировать «советский антиквариат» — выяснял RT.

Пётр Порошенко на своей странице в Facebook похвастался «новой» боевой единицей украинских вооружённых сил — модернизированным советским танком Т-72А.



«Боевой танк Т-72А стал ещё более защищённым и эффективным. При модернизации госпредприятие «Киевский бронетанковый завод» максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО», — написал украинский президент в Facebook.



Для наглядности Порошенко прикрепил к записи видео-презентацию обновлённой боевой машины.



Совершенствованием советского танка занимался «Киевский бронетанковый завод», входящий в государственный концерн «Укроборонпром». Ранее предприятие уже заявляло о разработке модернизированной версии Т-72А. Сообщалось, что обновлённый танк оснащён динамической защитой нового поколения «Нож», противокумулятивными решётками, кондиционером и современными приборами ночного видения. Кроме того, для оператора-наводчика установили ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат».



Глава Украины также отметил, что модернизация стала возможна благодаря положительным изменениям в оборонном бюджете Украины на 2017 год.



«Украинская армия становится сильнее с каждым днём», — заключил Порошенко в Facebook.



Презентация главой Украины «новейшего» танка ВСУ вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. В соцсетях Порошенко напомнили, что танк Т-72А произведён в СССР.



«Зачем модернизировать советское наследство? У нас некому новые машины создать?» — удивляются пользователи соцсетей.



В комментариях по поводу модернизированной советской бронемашины Порошенко припомнили его негативное отношение к СССР.



«Танк советский, коммунистическая разработка, а как же отказ от всего коммунистического? Почему Т-72, а не куплены «Абрамсы»?» — негодует другой пользователь Facebook.



О своём решении пополнить ВСУ модернизированными советскими танками глава украинского государства сообщил в январе 2017 года. Тогда на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Порошенко призвал при формировании оборонного заказа на текущий год сделать ставку на обновление старой техники, так как на закупку новой средств в госбюджете нет.



«У нас возникает выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится, как минимум, 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк», — говорил украинский президент.



Из советских запасов



Из открытых источников известно, что по состоянию на начало 2014 года вооружённые силы Украины насчитывали 1100 танков Т-64, из которых 76 были модернизированы до уровня Т-64 БМ «Булат» и 10 танков Т-84 «Оплот». На хранении оставались около 650 Т-64, до 273 Т-80, а также до 474 Т-72.



В общей сложности, после распада СССР Украине досталось около 4 тыс. бронемашин: 168 Т-55, 227 Т-64Р, 539 Т-64А, 539 Т-64Б1, 507 Т-64Б, 528 Т-64БВ, 1269 Т-72А и Б1, 40 Т-72Б, 11 Т-80, 181 Т-80Б, 56 Т-80БВ, 12 Т-80УД.



Основной бронемашиной украинской армии был выбран Т-64, производимый в Харькове. С ним власти Украины решили выйти на международной рынок. Главными покупателями танкового парка Незалежной стали страны африканского региона. С 1992 по 2014 годы Украина продала около 800 танков.



Бронемашины типа Т-72 до начала проведения АТО не значились в составе ВСУ. Украинцы пытались использовать Т-72, чтобы выйти на восточноевропейских рынок, которому требовались не только дешёвая боевая техника, но и модернизированная. Для этого было разработано несколько вариантов модификации танка: Т-72Е, Т-72Е1, Т-72-120, Т-72МП, Т-72АМГ, Т-72УМГ, Т-72УА1, Т-72УА4, Т-72АГ. Но ни один из проектов осуществлён не был.



Большие потери в летней кампании 2014 года на Донбассе вынудили украинские власти принять на вооружение ВСУ танки Т-72. Источник в госкомпании «Укроборонпром» рассказал RT, что на сегодняшний день Т-72А — одна из самых массовых машин, находящихся на вооружении украинской армии.



«В украинской армии около 400 единиц этой техники, из которых 150 находятся в зоне проведения АТО», — рассказал источник.



Необходимость модернизации Т-72А продиктована сложной ситуацией, в которой сейчас находится Украина. Экономический кризис в стране не позволяет закупать и производить новые виды вооружения, поэтому украинское руководство приняло решение развивать украинские танковые войска за счёт советских запасов.





Т-72А — модификация основного боевого танка СССР — Т-72, выпущенного «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Бронемашина была принята на вооружение Советской армии в 1979 году и производилась до 1985 года.

Украинские оборонщики провели глубокий тюнинг советской боевой машины.



По словам источника RT в «Укроборонпроме», на «усовершенствованный» танк установили гусеницы и колёса от танка Т-80, неоновые фары, приборы ночного видения, спутниковую навигационную аппаратуру «Базальт».



«Но в танке есть значительный недостаток — «Киевский бронетанковый завод» отказался менять установленные в нём российские двигатели», — уточняет источник RT.



«Тот парк, который ещё есть на Украине, — это остатки нераспроданного имущества Одесского, Киевского и Прикарпатского военных округов, где были большие склады с вооружением, которое Украина распродавала все 25 лет своей независимости. Поэтому какая-либо существенная модернизация данного танка без участия разработчика — а это «Уралвагонзавод» — фактически незаконна и по большому счёту неэффективна», — отметил эксперт.



Коротченко также подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Украиной способствовало упадку украинской оборонной промышленности из–за чего у них нет возможностей создать что-то принципиально новое.



«Подшаманивая» старое советское наследство, Киев может, конечно, выдавать это за успех своей оборонной промышленности, но нужно сказать, что после 2014 года, когда были разорваны кооперационные связи между Россией и Украиной по вине киевских властей, сегодня оборонно-промышленный комплекс Украины может производить очень узкую номенклатуру вооружения — это фактически БТР, танки на базе Харьковского завода и незначительное количество боевых катеров. Всё остальное Украина продавала в виде комплектующих для России. Поэтому сегодня, когда связи разорваны, масштабная деградация, сопровождающаяся массовыми увольнениями, — вот реалии украинской оборонки», — утверждает эксперт.



Вынужденная модернизация





Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко уверен, что современные украинские предприятия сегодня не в состоянии выпускать новую технику и уже давно вынуждены ремонтировать советское наследство.

«Украина сейчас не может производить ни танковую броню, ни танковые орудия. Они технически и физически не могут создать новый танк. Максимум, на что способны сегодня украинские конструкторы, — это модернизировать. И то, пока есть запчасти и запас советских танков», — утверждает эксперт.



«Украина за эти годы представила сотни проектов модернизации различной военной техники. Это обычное для них явление», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.



Так, в 2016 году «Укроборонпром» объявил о создании «новейшего» лёгкого эвакуационного вертолёта «Лев-1», который способен перевозить раненых и даже выступать в роли штурмового — с подвесным вооружением. Однако при ближайшем рассмотрении украинское «ноу-хау» оказалось «репликой» американского вертолёта Bell 47 с двигателем ГТД-350, снятым со старого советского вертолёта Ми-2.



Переосмысление советского наследия украинскими конструкторами коснулось и ракетной области. В прошлом году украинские СМИ анонсировали создание в Харьковском аэрокосмическом университете им. Жуковского подлинного «оружия возмездия» — «новейшей оперативно-тактической ракеты, пригодной для обстрелов аэродромов, командных пунктов и промышленных центров».



Украинская «новинка» оказалось советским «хорошо забытым старым» — оперативно-тактическим ракетным комплексом 9К714 «Ока» (ракета 9М714 — SS-23 SPIDER), запущенным в серию в 1976 году (выпуск прекращён в 1987 году).





Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с RT заявил, что сегодня модернизацией советской техники занимается не только Украина.

«Огромные запасы советского вооружения остались во всех бывших соцстранах. И они повсеместно либо модернизируют эту технику, либо создают аналоги, но Украине в этой гонке не быть первыми. Современные возможности украинского оборонпрома никак не позволяют модернизировать военную технику в массовых количествах», — резюмировал эксперт.