«Шилка»: легендарная зенитка, закрывшая врагу малые высоты

55 лет назад Советской армией была принята на вооружение знаменитая передвижная зенитная установка — ЗСУ-23−4 «Шилка», а ровно 35 лет назад было решено прекратить ее производство. Не смотря на это, пожалуй, самая известная советская система войсковой ПВО до сих пор используется в большинстве мировых конфликтов, стоит на вооружении Российской армии и даже модернизируется.



Новые задачи



Состоявшие на вооружении ПВО СССР в 1950-е годы зенитные орудия не могли гарантированно поражать скоростные цели. Они ставили огневой заслон перед самолетом не давая ему приблизиться к защищаемому объекту. В это же время США и СССР, изрядно разжившись в 1945 году трофейными немецкими чертежами и учеными, начали создавать первые зенитно-ракетные комплексы.



Эти ЗРК были способны с высокой долей вероятности поражать воздушные цели на средних и больших высотах. Но на высоте до 300 м. авиация противника могла себя чувствовать довольно комфортно.



Нужна была новая мобильная система, способная вести огонь даже в движении. У США к этому времени существовала двуствольная 40 мм ЗСУ М42А1 Duster и велись разработки 20 мм ЗСУ М163 Vulcan, первый был создан на основе танка, второй (находившейся на тот момент в разработке) должен был иметь в качестве основы БТР M113A1.



Аналогичным путем собирались пойти и в СССР, запланировав сразу два изделия: с 23 мм 4-х ствольной пушкой и со спаренной установкой калибром 37-мм, получившие названия русских рек «Шилка» и «Енисей». Однако после испытания первых образцов от «Енесея» решили отказаться. При большей дальности поражения целей у 37-мм пушки были и недостатки — такой боеприпас был редким для ВС СССР, а вес машины, созданной на базе САУ -100П достигал 28 т, что позволяло использовать ее лишь с танковыми подразделениями, но самое главное, на малых высотах и близких дистанциях «Шилка» оказалась эффективнее.



Выбор сделан





На вооружение ЗРК-23−4 был принят в 1962 году, на 5 лет раньше американского Vulcan. По воспоминаниям полковника в отставке Анатолия Дьякова , это была «настоящая революция… Офицерами нынешнего дня иначе воспринимаются словосочетания „автономный комплекс“: мол, что же тут необычного? А в шестидесятых это была вершина инженерных решений».

Получившаяся машина была способна поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 450 м/с, в круговой зоне обстрела, по дальности — до 2500 м, по высоте до 2000 м, делая из своих четырех стволов по 4000 выстрелов в минуту. Пушка, способная извергать такое море как бронебойных так и осколочно-фугасных 23 мм снарядов получила название «Амур» (Шилка — приток Амура). «Шилка» получила возможность наводить свою пушку на цель с помощью как РЛС, так и визуального канала. Основной режим работы предполагал следующий алгоритм: РЛС автоматически сопровождает цель, выдавая ЭВМ данные для выработки упреждающих координат. Углы наклона пушки выбираются автоматически с учетом качки и рыскания машины и выдаются на приводы наведения, а последние автоматически наводят пушку в упреждающую точку.



Боевое применение



РЛС «Шилки» был неплохо защищен от помех, но обладал малой дальность всего в 10 — 20 км (в зависимости от погоды), что существенно сокращало ее автономность в боевых условиях. Этот недостаток выявили уже вскоре после принятия на вооружения — во время арабо-израильских войн 60-х годов и войны 1973 года. Без возможности заранее получать координаты цели «Шилка» теряла эффективность, но все равно уже 7 октября 1973 года огнем ЗСУ были сбиты два «Фантома». Даже при том, что не всегда хорошо обученные сирийские расчеты часто предпочитали наводиться на цель по визуальному каналу, пренебрегая РЛС, из 98 самолетов, сбитых ПВО Сирии в 1973 году «Шилка» записала на свой счет 11, в 1974 г — 5 из 19.



Внесли «Шилки» посильный вклад и в противодействие западной коалиции в ходе войны в Персидском заливе. Засады с применением этого уже устаревшего к началу 90-х оружия заставляли летчиков осмотрительно действовать на малой высоте и совершать ошибки.



Однако «Шилка» прославилась не только борьбой против самолетов противника. Море огня производимый буксируемой пушкой ЗУ-23−4 приглянулся партизанам во всем мире. В 1975 году горстка кубинцев смогла остановить продвижение сепаратистов из Фронта освобождения Кабинды (FLEC), поддержанных регулярными частями армии Заира. Заминировав обочины дороги, они открыли огонь по колонне из заранее установленных на близлежащих высотах cuatro-bocas (дословный перевод с испанского — «четыре рта»). Колонна, попавшая в засаду, была уничтожена, а новое социалистической правительство Анголы получило контроль над крупнейшими запасами нефти.



Использовалась «Шилка» и против партизан. Советские войска в Афганистане задействовали ее для борьбы с засадами на горных дорогах. Пушки «Шилки», в отличии от танковых орудий и орудий БМП могли подниматься достаточно высоко и обстреливать засевших на склонах гор моджахедов. Появился специальный «афганский вариант» ЗСУ-23−4, в котором был демонтирован радиоприборный комплекс для увеличения боекомлекта с 2000 до 4000 выстрелов.





Российские войска активно применяли «Шилку» и во время войны в Чечне. Бывший начальник Северо-кавказского военного округа генерал-лейтенант Владимир Потапов в своем докладе по итогам боевой операции отмечал «высокую эффективность» ЗСУ при борьбе с опорными пунктами и огневыми точками противника.

«Тактика применения ЗСУ «Шилка», выработанная в ходе ведения уличных боев, заключается в том, что при сильном сопротивлении противника установки выезжают из-за укрытий, ведут прицельный огонь длинными очередями и сразу уходят назад», — говорится в докладе Потапова.



Недостатки «Шилки» в виде малой зоны эффективного обстрела воздушных целей, недостаточной мощности снаряда и слабости РЛС постепенно устранялись.



«Шилка» навсегда



«Шилка», которой исполнилось 55 лет, прошла три крупных модернизации и до сих пор стоит на вооружении 24 государств. В 80-е годы на ее основе был создан пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», ставший предтечей современного Панцирь С1.



Сейчас ведутся работы по модернизации оптико-электронной системы ОЭС-Ш для ЗСУ «Шилка». Она получит автоматизированный режим функционирования, требующий минимальных усилий со стороны оператора. Система сможет сама захватывать и сопровождать цели, а на экране оператора будет отображаться фоноцелевая картина от телевизионного и тепловизионного каналов с наложенной графикой. Это позволит не только упростить обучение расчетов, но и существенно повысить время реакции, точность и дально эффективной стрельбы. Особенно актуальна модернизация может стать для иностранных эксплуатантов «Шилок», который при минимальных тратах смогут