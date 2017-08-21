Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что ВМФ России в состоянии нанести удары по любой точке земного шара.



Авторы материала, делая такие заявления, ссылаются на последние испытания крылатой ракеты морского базирования " Калибр".



В статье говорится, что для Вашингтона — это угроза, с которой США не сталкивались еще со времен развала Советского Союза.





Аналитик издания отмечает, что на днях Минобороны России обнародовало видео успешного пуска " Калибра" , который был произведен с атомной подлодки " Северодвинск" в Баренцевом море. По мнению автора статьи, это видео — свидетельство того, что российские субмарины действительно могут атаковать любую цель на земном шаре.

Он отмечает, что за последние годы Россия совершила колоссальный прогресс, так как после развала СССР такие способности военно-морской техники были лишь у ВМС западных стран.



Автор приходит к выводу, что США больше не владеют монополией на нанесение дальних прицельных ракет.