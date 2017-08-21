МОСКВА, 21 авг — РИА Новости . Российские боевые машины семейства «Армата» оснастят мобильными электростанциями, пишет газета «Известия» . Разработка гарантирует мгновенный и плавный запуск двигателей на морозе в минус 50 градусов по Цельсию, а также работу поворотных механизмов башен, стабилизацию систем боевого управления и оружия.

Эту возможность обеспечат суперконденсаторы — устройства, обладающие способностью накапливать большой объем электроэнергии даже от разряженного аккумулятора. Они смогут некоторое время питать бортовые системы до момента запуска основного двигателя.

Танки семейства «Армата» и созданные на их основе тяжелые БМП Т-15в настоящее время считаются самыми перспективными боевыми машинами. Они, согласно оценкам западных экспертов, демонстрируют более совершенные показатели живучести, нежели их ближайшие аналоги в США и Западной Европе.