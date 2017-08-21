

Российские силовые ведомства получат уникальную машину связи " Тигр-УС" , пишет газета " Известия". Новейшая разработка способна заменить в войсках сразу четыре типа машин предыдущего поколения и стать основой будущего единого информационного пространства для Минобороны , Росгвардии и погранвойск.

" Тигр-УС" может работать в стратегическом, тактическом и оперативном звеньях управления. Машина, передвигающаяся вместе со штабом, обеспечивает его всеми видами высокозащищенной связи — от телефонной до видеосвязи.



Широкой публике " Тигр-УС" впервые представят в рамках форума " Армия-2017" , который пройдет в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа.