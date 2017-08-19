"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название «Надежда». Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров", — цитируют областные власти слова Богуслаева на аэродроме Запорожья.

ПАО «Мотор Сич» — запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.