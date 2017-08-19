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Украина представили вертолет собственного производства "Надежда"
КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Украинская компания «Мотор Сич» представила вертолет собственного производства «Надежда» на аэродроме «Мокрое» в городе Запорожье в рамках открытого чемпионата Украины по вертолетному спорту, сообщает Запорожская областная государственная администрация.
Ранее президент и генеральный конструктор предприятия, депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев говорил, что «Мотор Сич» в 2018 году планирует начать выпуск вертолетов «Надежда».
"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название «Надежда». Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров", — цитируют областные власти слова Богуслаева на аэродроме Запорожья.
ПАО «Мотор Сич» — запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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