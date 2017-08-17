Российская армия получит уникальные разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650, способные незаметно доставлять десант к берегу, ставить мины и даже запускать крылатые ракеты.

Как сообщают «Известия», уникальная небольшая подлодка является разработкой ЦКБ «Малахит» и носит название «Суперпиранья».

Согласно мнению экспертов, проект является достойным ответом на америкакнские подлодки типа «Ohio».

Лодка имеет модульную конструкцию, что позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство и принять на борт самое современное вооружение.

Субмарина способна работать и как патрульный корабль, уничтожать одиночные корабли и вести скрытную радиотехническую разведку.