Су-57 получит невиданные возможности

Испытания комплекса связи для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) завершатся до конца 2017 года, сообщил ТАСС представитель холдинга «Росэлектроника» . С новой аппаратурой самолет получит невиданные доселе возможности по обмену данными.

Комплекс средств связи Су-57 называется С-111. Он обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами и наземными пунктами управления. Для передачи данных в едином цифровом формате используются высокоскоростные магистрали.

— На дальности до 1500 километров это оборудование реализует новый уровень оперативности, — отметил собеседник агентства.

Надежность канала связи обеспечивается многократным резервированием основных функций, широкой номенклатурой используемых радиоканалов и использованием передовых схемотехнических решений. На сантиметровых волнах комплекс способен в режиме реального времени передавать большие объемы информации.

— Модульный принцип С-111 позволяет наращивать число каналов, объем выполняемых задач и применять комплекс на любых летательных аппаратах, — рассказали в «Росэлектронике».

Напомним, российский истребитель пятого поколения официально получил имя Су-57. Государственные испытания самолета подходят к концу, поставки в войска начнутся в 2018 году. Истребитель отличает широкое применение технологий малозаметности и искусственного интеллекта. Электроника возьмет на себя основную часть работы по пилотированию, освободив летчика для выполнения боевой задачи.