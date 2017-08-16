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Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Фото: space.hobby.ru
Российские специалисты могли разобрать ракеты «Циклон-2» и «Циклон-3» и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею. Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, передает агентство «Укринформ».
«По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты " Циклон-2" и " Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они [россияне] могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — заявил Радченко.
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