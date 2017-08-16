Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

«По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты " Циклон-2" и " Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они [россияне] могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — заявил Радченко.