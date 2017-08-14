Видео: В Сирии Т-72М1 уверенно выдержал попадание американской ракеты

В интернете появилось очередное видеосвидетельство надежности бронетехники российского производства. В Сирии танк Т-72 уверенно выдержал и сохранил боеспособность после попадания в него противотанковой управляемой ракеты TOW американского производства.



В аннотацию к ролику говорится, что инцидент с танком произошел под Багдадом в районе Айн Терма. Танкисты правительственных войск показывают последствия вражеской атаки. Судя по всему, американская ракета угодила в правую переднюю часть башни танка Т-72М1. В результате попадания были разрушены защитные стальные экраны и инфракрасный прожектор. Однако экипаж не пострадал, бронемашина сохранила ход и вооружение.



По данным издания " Вестник Мордовии" , модернизированные подобным образом танки Т-72М1 состоят на вооружении 105-й бригады республиканской гвардии. В ходе боевых действий такая сирийская доработка уже демонстрировала стойкость к ПТУР и реактивным гранатам. За полгода боев террористам удалось уничтожить лишь один подобный танк.



Отметим, что вариант модернизации российских танков Т-72М1 повышает ключевые характеристики машины: огневую мощь, защищенность, подвижность, командную управляемость, сохраняя на прежнем уровне надежность. Новая автоматизированная система управления огнем позволяет вести огонь из пушки в любое время суток на большие дальности, в том числе с ходу, как наводчику, так и командиру машины.



Защищенность танка повышена за счет установки динамической защиты нового поколения, улучшающей уровень защиты от поражения не только кумулятивными, но и бронебойно-подкалиберными снарядами. На модернизированном Т-72М1 установлены новые автоматические системы пожаротушения и защиты экипажа от ОМП. На танке установлены цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.