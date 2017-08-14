Херсонский спецназ получил американское оружие

Херсонское подразделение полицейского спецназа «Корд» получило в свое распоряжение американскую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Херсонское подразделение полицейского спецназа Корд получило в свое распоряжение американское оружие.

Как сообщает информационное агентство Херсонцы, речь идет о крупнокалиберной снайперской винтовке, а также запасе специальных патронов калибра 12,7 миллиметра. Журналисты подчеркивают, что оружие является дальнобойным и позволяет поражать цель на расстоянии до полутора километров.

Стоит отметить, что подразделение, в составе которого только один снайпер, получило только одну винтовку. Агентство добавляет, что в ближайшей перспективе штатную численность подразделения спецназа планируют увеличить вдвое.