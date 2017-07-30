Главные события у вас в почте
В Петербурге прошел Военно-морской парад
Праздничный парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Парад принимал президент России Владимир Путин, сообщает
.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ адмиралом Королёвым глава государства на катере 001 совершил обход кораблей, принявших участие в параде. Путин поздравил экипажи кораблей с Днем Военно-морского флота. После этого его катер пришвартовался у Адмиралтейской набережной, откуда Путин наблюдал за парадом.
По акватории прошли тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской», ряд новейших кораблей ВМФ — десантный корабль «Иван Грен», фрегат «Адмирал Макаров», субмарины «Великий Новгород» и «Владикавказ». В параде были задействованы около 50 кораблей и подводных лодок, а также около 40 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
«Главный военно-морской парад проведён впервые в новейшей истории в соответствии с Указом Президента, подписанным 27 июля 2017 года. В рамках смотра состоялся торжественный проход кораблей и пролёт группы морской авиации», -- говорится на официальном сайте президента РФ.
Оставить комментарий