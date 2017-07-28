"Триумфы" и "Панцири" ЦВО подняли по тревоге

Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", дислоцированные в Новосибирской области, подняты по тревоге. В Центральном военного округе началась очередная проверка боеготовности соединений ПВО.

Зенитчики совершат марши в позиционные районы, развернут комплексы, оборудуют и замаскируют позиции, после чего приступят к выполнению задач. В рамках проверки экипажи будут прикрывать стратегически важные объекты от условного противника, нападающего с воздуха.

"В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники", - отметил официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин

"Триумф", напомним, представляет собой новейшую зенитную ракетную систему большой дальности: на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" поражает любые современные средства воздушного нападения на дальностях до 20 километров и на высотах до 15 километров. Может одновременно отрабатывать четыре цели, вести огонь с места, в движении и с коротких остановок.