Видео: Керченский пролив форсировали на броневиках

Активисты Военно-технического общества России впервые форсировали Керченский пролив на двух бронированных разведывательно-дозорных машинах. Примерно за два с половиной часа БРДМ-2 преодолели по морю 15 километров. Акция посвящалась памяти участников Керченско-Эльтигенской десантной операции, состоявшейся в конце 1943 года.



"Переход по морю прошел спокойно, экипажи готовились к плохим погодным условиям, но в этот день все было отлично, на море был легкий ветерок. Примерно в середине пути, от нагретого глушителя загорелся брезентовый чехол знаков ограждения, но силами экипажа и сотрудников МЧС , возгорание быстро ликвидировали. Поддержать участников, приплыли дельфины, которые сопровождали Керченский десант, большую часть пути", - говорится в официальном сообщении ВТО

Во время плавания скорость БРДМ-2 составляла примерно семь километров в час. Один из экипажей состоял полностью из девушек, а сама акция заявлена в Книгу рекордов России как "преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".



Отметим, что БРДМ-2 серийно выпускалась с 1963 по 1989 годы на Арзамасском машиностроительном заводе. Кроме того, по лицензии их строили в Польше и Югославии. Главная особенность бронемашины - очень высокая проходимость. В кормовой части БРДМ-2 находится водометный движитель, который позволяет машине развивать скорость до 10 километров в час на плаву. На его выпускном патрубке установлен руль, который позволяет машине маневрировать на воде, а водоотражательный щит повышает безопасность движения по воде.



Недавно в социальных сетях появились фото модернизированных в Сирии бронированных машин на основе БРДМ-2 российского производства. На них появились решетчатые противокумулятивные экраны, открытые башенные установки с пулеметами "Утес", автоматическими гранатометами АГС-17. Еще одна версия модернизированной машины вооружена дистанционно управляемой установкой автоматической пушки ЗУ-23-2.