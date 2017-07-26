Крым начал строить ракетные корабли



В Крыму заработал на полную мощность завод «Море». Предприятие в Феодосии в ближайшее время поставит Черноморскому флоту партию малых ракетных кораблей. Об этом заявил командующий Черноморским флотом Александр Витко . Его слова передаёт издание «Красная звезда».

Витко заявил, что завод активно включился в выполнение государственного оборонного заказа. Командующий добавил, что с 2014 года Черноморскому флоту были переданы 50 боевых кораблей. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.