Спецпред США: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что в стране находится сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых, при этом он не привел никаких доказательств.

"Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент", — сказал Волекр в интервью изданию "Новое время". При этом спецпредставитель США не привел никаких доказательств своим словам.



По его словам, "еще больший" российский контингент расположен "и у границ Украины". При этом Волкер отметил, что "у России есть полное право это делать".

