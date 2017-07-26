Кадры передачи противотанкового ракетного комплекса «Хризантема» военным

Офицеры Управления военных представительств Минобороны РФ осуществляют контроль качества и приемки вооружения, военной и специальной техники, контроль качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта, авиационной техники гражданского назначения и космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

На кадрах видно как происходит процесс военной приемки. Офицеры сверяют чертежи агрегатов и деталей будущих машин с уже изготовленными образцами, проверяют боекомплект, следят за стрельбами.

"Хризантема" самоходный противотанковый ракетный комплекс, разработан в Коломенском КБ Машиностроения, выпускается на Саратовском агрегатном заводе. Предназначен для поражения танков (в том числе оснащённых динамической защитой), БМП и других легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, малоскоростных воздушных целей, живой силы (в том числе в укрытиях и на открытых площадках).

Боекомплект ПТРК "Хризантема-С" состоит из двух типов ПТУР в ТПК: 9М123 с надкалиберной тандемно-кумулятивной БЧ и ракет 9М123Ф с фугасной (термобарической) боевой частью.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на едином дне приемки военной продукции, назвал показатели ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса удовлетворительными.

По словам министра, оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.