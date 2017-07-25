Какую технику США намерены поставлять Украине



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон может предоставить Киеву летальные вооружения — для использования в зоне АТО на востоке страны. В Кремле уже отметили, что такая мера не будет способствовать мирному урегулированию. При этом, как выяснил RT, Госдепартамент намерен отправить на Украину партию спецтранспорта для полиции. Как отмечают эксперты, их будут применять в Донбассе и других регионах страны.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью BBC, опубликованном во вторник, заявил, что США прорабатывают возможность поставок оборонительных летальных вооружений Киеву для применения в Донбассе.



Как считает Волкер, поставки американской военной техники должны изменить подход России к конфликту на востоке Украины. «Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию, которая угрожает Украине», — цитирует Волкера BBC. При этом он отказался считать такие действия Вашингтона провокацией.





Заявление американского чиновника прокомментировали в Кремле. «Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряжённость на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков



Аналогичного мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Поставки американского оружия на Украину вряд ли будут способствовать установлению мира в Донбассе. Военная помощь — это не тот путь, который приведёт к урегулированию конфликта», — цитирует депутата ТАСС

Он уверен, что позиция США по Украине не изменилась с приходом новой администрации:



«Им по-прежнему выгодна ещё одна горячая точка, причём непосредственно на границе с Россией для продвижения своих интересов по построению однополярного мира».



При этом пока ни США, ни другие страны Запада не поставляли на Украину летальные вооружения. Неоднократно подчёркивалось, что конфликт внутри страны должен решаться путём мирного диалога и, в первую очередь, согласно Минским соглашениям. Однако украинские партнёры находят другие способы поддержать Киев — в том числе материально.



Власть подавления



Как выяснил RT, Госдепартамент через своё представительство в Европе планирует закупить 60 спецавтомобилей для Национальной полиции Украины. Соответствующий документ размещён на сайте правительственных тендеров Соединённых Штатов.



«Спецподразделения Национальной полиции Украины будут использовать данные транспортные средства при выполнении следующих задач: задержание вооружённых и опасных преступников, предотвращение массовых беспорядков, осуществление поддержки в ходе уголовных расследований, защита свидетелей, а также обеспечение правопорядка в зоне антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины», — отмечается в документе.



Там же представлены характеристики автомобилей, которые Госдепартамент планирует предоставить украинской полиции.



«В целях обеспечения безопасности личного состава Национальной полиции Украины, а также её деятельности в целом, предлагаемые транспортные средства обязательно должны выглядеть неприметно и хорошо вписываться в окружение, а не выделяться на его фоне, как транспортные средства производства США, которые своим видом привлекают внимание», — сообщается в тендере.



Координацию отправки спецтранспорта на себя возьмёт внешнеполитическое представительство США в Германии.



«Генеральное консульство США во Франкфурте публикует уведомление о проведении запроса предложений на поставку оперативно-служебных транспортных средств, которые будут применяться спецподразделениями Национальной полиции Украины в том числе для предотвращения массовых беспорядков», — говорится в документе.



Автомобили должны быть доставлены в Киев в течение 45 дней после получения подрядчиком денег. Как отмечается в документе, спецтранспорт должен быть оборудован «антивандальным комплектом», защитой переднего бампера, боковых и задних стёкол, а также фар.



«Подобное оборудование может также предназначаться для защиты нынешней проваливавшейся киевской власти, просто (в документах тендера. — RT) так написать нельзя.



Этот транспорт может понадобиться в зонах Донбасса, в Одессе, а также в Киеве – для борьбы с местной оппозицией, но официально будет заявлена зона АТО. Украинская власть всеми способами пытается защититься», — заявил Иван Коновалов.



Также эксперт отметил, что ранее на Украину из США поставлялось только нелетальное вооружение и радары.



«Соединённые Штаты несут прямую ответственность за переворот в Киеве 2014 года, при этом они не хотят участвовать в реализации минских договорённостей, что свидетельствует об их иезуитской позиции. Американцы не чувствуют своей ответственности за соблюдение соглашений, поэтому они могут позволить себе заявления любого уровня. Другое дело – воплощение этих заявлений — тут уже присутствует серьёзная опасность», — подчеркнул политолог.



Прежние обещания





Согласно опубликованному ранее проекту бюджета Госдепартамента на 2018 год, на помощь Украине выделено $410,5 млн. Кроме того, поддержку Киеву будет оказывать Пентагон



Минобороны США до 30 сентября 2017 года планирует выделить $150 млн, которые будут потрачены на «обучение, оснащение и консультирование» украинских военных, об этом говорится в апрельском законопроекте Палаты представителей США. В рамках помощи также планируется предоставить и «летальное оружие оборонительного характера».

В то же время, в проекте бюджета Минобороны указывается, что деньги запрещается предоставлять батальону «Азов», принадлежащему национальной гвардии Украины, который так же, как и полиция Украины, занимается охраной общественного правопорядка.



В понедельник лидеры «нормандской четверки» — президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии — во время двухчасовые телефонных переговоров заявили о важности полного прекращения огня на Донбассе и отводе противоборствующих сил от линии соприкосновения.

