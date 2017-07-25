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Су-34 нанес удары по орудиям террористов в Сирии
Фото: кадр видео
В интернете появилось видео ударов российского Су-34 по артиллерии террористов в районе сирийского города Акербат.
Как отмечает ресурс topwar.ru, атака была произведена со снайперской точностью.
На видео показано, как с помощью бомбометания были уничтожены орудия боевиков, занимавшие позиции среди деревьев.
Напомним, ранее на видео попал удар новейших российских ракет Х-101 по объектам боевиков в Сирии. Ракеты были выпущены с Ту-95МС по целям на расстоянии в тысячи километров.
Под ракетный удар попали склады с боеприпасами и топливом и штаб терористов, который также, как и уничтоженные Су-34 орудия, располагался в районе Акербата.
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