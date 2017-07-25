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Киев ликвидирует концерн "Антонов"
Власти Украины ликвидировали авиастроительный концерн «Антонов». Об этом сообщается на сайте правительства.
Постановление №546 было принято 19 июля 2017 года. Концерн был ликвидирован по заключению комиссии под руководством заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко. Требования кредиторов будут поданы в течение двух месяцев. Концерн «Антонов» был создан в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году предприятие было перевезено в Киев. Концерн занимался производством пассажирских и транспортных самолётов.
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