Су-35 показал кобру и чакру



В Сети появилось эффектное видео показательного полета российского истребителя Су-35 на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Самолет поколения 4++ наглядно продемонстрировал свои возможности. Помимо колокола, мертвой и косой петель, прочих привычных фигур высшего пилотажа сверхманевренный истребитель показал разворот на хвосте, кобру Пугачева, кленовый лист и другие трюки, при попытке выполнить которые обычный самолет просто развалится в воздухе. Особенно эффектен маневр на 3:40: 25-тонный истребитель по-вертолетному совершает несколько оборотов на месте.



На 5:38 летчик выполняет чакру Фролова: перевернувшись через хвост, самолет переходит в штопор. Кажется, что перед выполнением подобных маневров пилот из своей кабины отключает нажатием кнопки инерцию, гравитацию и законы физики. На самом деле возможность так маневрировать самолету дают двигатели с управляемым вектором тяги и продвинутая система управления.



Возможность чертить в небе нереальные траектории нужна самолету не только для того, чтобы шокировать публику на авиасалонах. Сверхманевренность дает ключевое преимущество в воздушном бою. А при помощи кобры Пугачева, скажем, можно сбросить самолет с радарного наведения.



В составленном в США рейтинге самого опасного российского оружия Су-35 занимает первую позицию. В очередь за самолетом выстроились Китай, Индия, Индонезия и другие страны.