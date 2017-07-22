В России разработают военные конвертопланы

В России в интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые беспилотники.

ТАСС «Работы в России идут по всем направлениям - и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы», - рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев , сообщает

Он отметил, что в перспективе беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать вместе. Это, по словам Бондарева, позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников.

«Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», - сказал он.

Конвертопланы уже стоят на вооружении американских военных.