На что способен новейший российский комплекс С-500



В России заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты для системы ПРО/ПВО C-500 «Прометей». Об этом на МАКС-2017 сообщил заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн . По его словам, новая ракета сможет перехватывать как низколетящие объекты, так и цели в верхних слоях атмосферы, став, таким образом, универсальным ЗРК. Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.

Заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн заявил о скором окончании испытаний зенитной управляемой противоракеты системы С-500, которая предназначена для перехвата целей в верхних слоях атмосферы.



Он пояснил, что отдельные элементы «Прометея» «успешно прошли основную часть испытаний».



«Согласно плану, передача системы намечена на 2020 год», — сообщил Дзиркалн на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском.



В ближнем космосе



С-500 — это мобильная зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности, которая разрабатывается для поражения любых аэродинамических и баллистических целей. Главное отличие «Прометея» от других ЗРС — дальность перехвата, которая превышает американский аналог THAAD в 2-3 раза.



Из открытых данных следует, что арсенал ракет дальнего радиуса С-500 состоит из 40Н6М (дальность около 600 км) и гиперзвуковых 77Н6-Н и 77Н6-Н1, тактико-технические характеристики (ТТХ) которых неизвестны.



Гиперзвуковые ракеты должны преодолевать скоростной рубеж в 4-5 чисел Маха (1 Мах, или скорость звука, приблизительно равняется 340 м/с). Эксперты предполагают, что 77Н6-Н 77Н6-Н1 способны перехватывать цели, летящие со скоростью до 7 км/с (около 20 Махов).



«Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться. Речь идёт о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», — заявил СМИ генеральный конструктор «Алмаз-Антей» Павел Созин.



Российские и зарубежные аналитики сходятся во мнении, что С-500 создаётся в первую очередь для поражения объектов в ближнем космическом пространстве, то есть свыше 118 км от Земли.



На таких высотах у «Прометея» могут быть три мишени: блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на завершающем этапе полёта, боевые орбитальные платформы (которые, предположительно, разрабатывают США) и спутники, которые находятся на орбитах от 200 до 1000 км.



Помимо этого, С-500 разрабатывают для поражения всех типов гиперзвуковых летальных аппаратов, включая крылатые и баллистические ракеты. Активные работы на этом направлении ведут три страны: Россия, США и Китай.





В конечном итоге Минобороны РФ планирует получить универсальную ЗРС, которая способна сбивать все воздушные цели на любой высоте: от сверхнизкой до сверхдальней.



Также целями С-500 должны стать истребители пятого поколения. На данный момент единственной страной, у которой стоят на вооружении самолёты подобного типа, являются США. В Пентагоне считают многоцелевые истребители F-22 и F-35 самыми быстрыми и малозаметными в мире.

Секретное оружие



Эскизное проектирование С-500 стартовало в 2004 году. Информация о первых испытаниях появилась в 2009 году. В конце июня 2014 года СМИ сообщили о первом успешном испытании дальней ракеты. На какой стадии находится создание «Прометея» в настоящее время официально не анонсируется.



Сроки завершения разработки С-500 и передачи в войска постоянно сдвигались из-за чрезвычайно сложной задачи, которая была поставлена перед «Алмаз-Антеем». «Прометей» должен обстреливать до 10 целей одновременно, а время реакции не должно превышать четырёх секунд.



Предполагается, что С-500 сведёт на нет ударную мощь потенциального противника. Первоочередная миссия ЗРС заключается в усилении противоракетной обороны Московского региона, за которую в настоящее время отвечает статическая система А-235. С-500 станет мобильным компонентом московской ПРО.



О важности проекта красноречиво свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день нет ни одной фотографии С-500. В распоряжении экспертов и журналистов есть лишь предположительный эскиз, который не позволяет судить о реальных характеристиках системы.



В своих выводах аналитические центры и эксперты отталкиваются от информации, которую огласили должностные лица, и тех научно-производственных возможностях, которыми обладает «Алмаз-Антей».





Как полагает военный обозреватель « Российской газеты » Сергей Птичкин, С-500 будет сочетать в себе возможности оперативно-тактической ПВО и стратегической ПРО. В своём финальном виде «Прометей» будет своеобразным мозговым центром единого «противовоздушно-противоракетного организма».

Зенитный ракетный комплекс С-400





Эксперт Себастьен Роблин из The National Interest утверждает, что С-500 должна стать модернизированной версией С-400 «Триумф». Отличие новой ЗРС будет заключаться в способности обнаруживать малозаметные воздушные цели и сбивать широкий спектр крылатых и баллистических ракет.

«С-500 предназначен для замены ракеты С-300 в эшелонированной системе ПВО России и для дополнения ЗРК С-400, который будет выполнять более традиционные задачи по борьбе с авиацией и перехвату баллистических ракет малой и средней дальности», — рассуждает Роблин.



Универсальность против США





Военный эксперт Дмитрий Литовкин убеждён, что С-500 будет скорее универсальной системой, которая интегрирует в единое информационное пространство все стоящие на вооружении РФ средства ПВО.

«С-500 — это система, которая должна закрыть весь диапазон высот: от низколетящих до космических аппаратов. Эта система станет глобальной системой воздушно-космической обороны России», — сказал RT Литовкин.



По словам эксперта, с одной пусковой установки могут запускаться ракеты различного типа, которые будут сбивать как низколетящие цели — беспилотники, вертолеты, крылатые ракеты —, так и космические средства нападения.



«Я имею в виду гиперзвуковые аппараты, которые разрабатывают в США», — подчеркнул эксперт.





Литовкин напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что США обладают возможностью нанести удар по России с разных сторон.

«Поэтому нам нужны средства обороны, которые закрывали бы нас сверху. При этом эта система должна быть настолько унифицирована, чтобы убирать цели, которые идут над землей», — пояснил эксперт.



Литовкин полагает, что главную опасность для России представляют крылатые ракеты «Томагавк», которые летят на расстоянии 5 метров от Земли. Кроме того, как указывает собеседник RT, серьезную угрозу представляют американские баллистические ракеты, которые достигают сверхзвуковой скорости, когда выходят на параболическую траекторию.



«Такие цели очень сложно рассмотреть, особенно когда они валятся сверху. Ни один локатор не способен этого сделать. С-500 сможет это сделать и более того — перехватить эту цель. Ракета С-500 будет обладать гиперзвуковыми скоростями, чтобы перехватить такие цели», — подчеркнул Литовкин.