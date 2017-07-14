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Истребители РФ шесть раз за неделю поднимались для перехватов
Российские истребители за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ РФ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
На минувшей неделе сообщалось о четырех случаях перехватов иностранных разведывательных самолетов у российских границ.
По данным Минобороны, воздушную разведку вдоль границ РФ вели два десятка летательных аппаратов. В то же время нарушений воздушного пространства страны допущено не было, отметили в ведомстве.
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