Черноморский флот РФ поднят по тревоге

В Крыму поднят по тревоге Черноморский флот. В рамках проверки боеготовности корабли вышли в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки», — заявили в ведомстве.

Проверка будет длиться несколько дней, в ней участвуют ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли. 10 июля в Чёрном море начались американо-украинские учения Sea Breeze-2017. Манёвры продлятся до 23 июля. В них примут участие военнослужащие 17 стран.