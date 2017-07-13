Малые ракетные корабли (МРК) "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели в акватории Каспийского моря учебные ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Южного военного округа. Все три МРК успешно поразили морские, воздушные и наземные цели, в том числе объекты вне зоны прямой видимости.

"Экипажи провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, в ходе которых выполнили подготовительную ракетную стрельбу из ракетного комплекса "Калибр". Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска, то есть без фактических стартов ракет", — говорится в сообщении Минобороны

Тратить дорогостоящие "Калибры" на учебные цели военные не стали. На маневрах это и не нужно — электроника имитирует пуск и полет ракеты максимально приближенно к условиям реального боя на всей дальности ее траектории. К тому же эта тройка малых ракетных кораблей уже неоднократно и успешно обстреливала объекты ИГ * в Сирии настоящими высокоточными боеприпасами прямо с Каспия. Громкий дебют МРК тогда не остался незамеченным — высшие офицеры НАТО признавались: флот российских ракетных "малюток" может представлять угрозу даже для гораздо более крупных западных кораблей.

Ракетная арифметика

МРК "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" проекта "Буян-М" вместе с двумя более крупными сторожевиками проекта "Гепард" — "Татарстаном" и "Дагестаном" — составляют основу ударной мощи России на Каспии. Каспийская флотилия, по сути, является москитным флотом — военно-морским формированием, состоящим из большого количества небольших кораблей. Это является ее несомненным достоинством — особенности акватории и отсутствие в ней тяжеловесных конкурентов исключают необходимость держать здесь, например, полноценный крейсер.

Корабли Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет по позициям боевиков ИГ в СирииКорабли Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет по позициям боевиков ИГ* в Сирии

Суммарная боевая мощь трех "Буянов" общим водоизмещением около трех тысяч тонн сопоставима с возможностями крупных боевых кораблей ВМС США. К примеру, крейсеры типа "Тикондерога" (9800 тонн) с типовой загрузкой несут на борту 26 крылатых ракет "Томагавк", способных поражать наземные и надводные цели на дистанциях до 2500 километров, в зависимости от модификации. В свою очередь, "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" могут "сообразить на троих" и дать общий залп 24 высокоточными "Калибрами" (каждый — с боевой частью весом до 400 килограммов) на сопоставимую дальность. При этом крейсер — гораздо более заметная цель, чем три небольших МРК, и, соответственно, более уязвимая для противокорабельных ракет и авиации. Несопоставима и цена этих кораблей. Каспийская тройка суммарно стоит менее 300 миллионов долларов против миллиарда за крейсер "Тикондерога".

Над этой арифметикой задумались и многие западные аналитики — сразу после первого ракетного удара кораблей Каспийской флотилии по базам террористов в Сирии 7 октября 2015 года. Американский журнал The National Interest писал: "Буян-М" с восемью ракетами "Калибр-НК" на борту осуществляет более массивный удар, чем ныне выведенный из состава ВМС США фрегат типа "Оливер Хазард Перри", и уж точно обладает большей огневой мощью, чем любой из американских боевых кораблей прибрежной зоны. С боевыми возможностями "Буянов" могут сравниться лишь эсминцы УРО типа "Арли Берк" и ракетные крейсера типа "Тикондерога" ВМС США. Но они, безусловно, гораздо больше по размерам и гораздо дороже".

По достоинству оценили российские МРК и обозреватели Forbes : "Возможности российского флота позволяют серьезно ограничить свободу действий США и НАТО и потребовать от американской оборонной промышленности внушительного повышения расходов. Даже малые патрульные российские корабли могут нанести более сильный удар, чем корабли других военно-морских сил, за счет использования новых крылатых ракет "Калибр" и боеприпасов точного наведения". Впрочем, "Буяны" озадачили не только журналистов, но и западных военачальников.

"Запуски ракет с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии показали, что теоретически Россия в состоянии угрожать подобным образом и Берлину, — констатировал в интервью журналу Contra Magazine немецкий генерал Ханс-Лотар Домрезе. — Нынешнее равновесие военных сил находится под угрозой, а Россия в состоянии установить превосходство над НАТО в ряде регионов от Калининграда до Каспийского моря".

Перспективный "Каракурт"

На сегодняшний день в составе ВМФ России есть пять МРК "Буян-М" — три на Каспии и два ("Серпухов" и "Зеленый дол") на Балтике. Еще четыре корабля в настоящий момент строятся на верфях Зеленодольского завода имени Горького для Черноморского флота. Всего до 2020 года планируется ввести в строй семь кораблей этого типа. Планы более чем реализуемые: весь процесс от закладки МРК до передачи его флоту занимает не более трех лет.

Пуски ракет "Калибр" с кораблей Каспийской флотилии на учениях "Кавказ-2016"

Малые ракетные корабли "Буян-М" хорошо подходят для действий в ближней морской зоне. Близость берега отчасти компенсирует достаточно слабые системы ПВО "Буянов", представленные лишь ракетными и артиллерийскими комплексами малой дальности. Поэтому из-под "зонтика" более мощных наземных средств противовоздушной обороны МРК стараются не выходить. Кроме того, в открытом океане "Буяны", изначально создававшиеся для Каспийского моря и рек, чувствуют себя некомфортно, особенно в штормовых условиях. Автономность их плавания составляет 10 суток, что для дальних походов маловато.

Этих недостатков будут лишены "идейные продолжатели" дела "Буянов" — малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт". "Ураган", головной МРК серии, должен быть спущен на воду уже в августе. Еще пять кораблей — "Тайфун", "Шторм", "Шквал", "Буря" и "Охотск" — в настоящее время находятся на разных стадиях постройки. Как и "Буяны", эти корабли будут вооружены восемью пусковыми установками для ракет "Оникс" и "Калибр", то есть возможности для нанесения ударов по наземным и надводным целям у них примерно одинаковые.

Малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт на предприятии ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в Санкт-ПетербургеМалый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" на предприятии ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в Санкт-Петербурге

Вместе с тем "Каракурт" при меньшем водоизмещении (около 800 тонн) сможет находиться в автономном плавании в полтора раза дольше предшественника — более 15 суток. Разработчик проекта — Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" — уверяет, что новый корабль будет обладать и существенно лучшей мореходностью. Корпус "Каракурта" будет выполнен с использованием стелс-технологий, что при его небольших габаритах (65 метров в длину и 10 в ширину) сделает перспективный МРК крайне сложной целью даже для самых современных западных противокорабельных ракет. А от угрозы с воздуха "Каракурт" прикроют ранее не устанавливавшиеся на российские корабли комплексы "Панцирь-М" — морские варианты сухопутных зенитных ракетно-пушечных "Панцирь-С1", способные одновременно обстреливать до четырех целей.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.