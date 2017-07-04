

Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что прямых конкурентов новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".



Ранее главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что перспективный бронетранспортер "Бумеранг", разрабатываемый в интересах Сухопутных войск по своей огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.

"В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству — это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая. В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель — Ярославский завод — осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было", — рассказал Красовицкий в интервью газете "Известия".





Гендиректор отметил, что по сравнению с машиной предыдущего поколения — БТР-82А — "Бумеранг" может решать гораздо больший спектр задач: он имеет "новую базу, новый клиренс, новую высоту, новую броню, новое вооружение". Его заказчиками выступают Минобороны , Росгвардия, МВД

"Сегодня БТР-82А и плавает, и стреляет. В последнее время мы многое дорабатываем. Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны. И таких направлений много. Но самое главное — надежность", — отметил он.



По словам Красовицкого, прямых конкурентов у машины нет: технические решения, заложенные в "Бумеранг", с его точки зрения, интереснее, современнее и дешевле финского аналога Patria или американской машины Stryker.



Что касается сроков завершения испытаний бронетранспортера, Красовицкий отметил, что в компании выходят на финишную прямую.



"Лестно, что наша машина завершала парад Победы, но это новая машина, и мы продолжаем работать над броней, весом, эргономикой, вооружение. Поэтому говорить, какой она будет на выходе, нам бы не хотелось. Сейчас мы испытываем 12 машин: катаем, стреляем, сжигаем, морозим. Идет работа по использованию различного вида брони. У нас есть порядок испытаний, одних лабораторных работ над этой машиной 250: морозильные камеры, подрывы, подстрелы, перевороты. Так что как только мы сдадим экзамен, сразу же начнутся поставки в войска", — добавил он.





Ранее Красовицкий в интервью РИА Новости заявил, что в работе над "Бумерангом" участвует более 40 ведущих предприятий России. Основной объем работ по созданию машины и испытаниям выполняет военно-инженерный центр компании.

"Военно-промышленная компания" (входит в холдинг "Базовый Элемент") была основана в 2006 году, занимается выпуском бронированных колесных машин, в первую очередь БТР и специальных машин "Тигр".