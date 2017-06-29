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Подлодки РФ с «Калибрами» стали популярны у иностранцев
Ракетные удары российских субмарин по позициям террористов в Сирии заметно повысили спрос на отечественные подводные лодки со стороны иностранных заказчиков. Об этом сообщает портал LIFE.
Предложения о покупке российских подводных лодок проекта 636 поступили от заказчиков из ряда азиатских стран. Об этом сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Среди заказчиков – Индонезия, Филиппины, Таиланд и ряд других стран, которые на настоящий момент не раскрывают информации об участии в переговорах по покупке субмарин.
Дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка» - одни из самых малозаметных субмарин в мире. Подводные лодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». 1 июня подводная лодка «Краснодар» выпустила несколько крылатых ракет по позициям боевиков запрещённой в России группировки «Исламское государство» в Сирии. Пуск производился из акватории восточной части Средиземного моря.
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