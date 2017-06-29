Подлодки РФ с «Калибрами» стали популярны у иностранцев

Ракетные удары российских субмарин по позициям террористов в Сирии заметно повысили спрос на отечественные подводные лодки со стороны иностранных заказчиков. Об этом сообщает портал LIFE

Предложения о покупке российских подводных лодок проекта 636 поступили от заказчиков из ряда азиатских стран. Об этом сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Среди заказчиков – Индонезия, Филиппины, Таиланд и ряд других стран, которые на настоящий момент не раскрывают информации об участии в переговорах по покупке субмарин.