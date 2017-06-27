В Сирии на снимки попала российская боевая машина поддержки танков «Терминатор-2». Фотографии опубликовал пользователь Yusha Yuseef в своём аккаунте в Twitter

Авиабаза Хмеймим расположена в 25 километрах к югу от города Латакия. 18 января 2017 года было подписано соглашение между Москвой и Дамаском о размещении российской авиационной группы в Сирии. Согласно документу, Россия получила права 49 лет безвозмездно использовать участок аэродрома.