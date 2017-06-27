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В Сирии "засветился" "Терминатор-2"
Фото: Twitter
В Сирии на снимки попала российская боевая машина поддержки танков «Терминатор-2». Фотографии опубликовал пользователь Yusha Yuseef в своём аккаунте в Twitter.
Фото сделаны во время посещения президентом Сирии Башаром Асадом военного аэродрома Хмеймим, на котором базируются самолёты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Глава арабской республики провёл осмотр истребителей Су-35 и другого российского вооружения. Во время посещения Асада сопровождал глава Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов. До настоящего момента информация о переброске в Сирию БМПТ-72 «Терминатор-2» официально не подтверждалась. На боевой машине размещаются 30-мм автоматические пушки 2А42 и комплекс управляемого ракетного вооружения «Атака-Т».
Авиабаза Хмеймим расположена в 25 километрах к югу от города Латакия. 18 января 2017 года было подписано соглашение между Москвой и Дамаском о размещении российской авиационной группы в Сирии. Согласно документу, Россия получила права 49 лет безвозмездно использовать участок аэродрома.
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