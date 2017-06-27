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Минобороны показало пуск "Булавы"
Минобороны России показало видеозапись пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий». Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Запись демонстрирует, как из акватории Баренцева моря боевые блоки ракеты «выполнили полный цикл программы полета». Они прибыли на полигон Кура на Камчатке, поразив все запланированные цели. Стрельба велась из подводного положения.
Накануне, 26 июня, в Минобороны заявили, что «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск «Булавы». Пуск и полет ракеты прошли в штатном режиме.
Ракеты типа «Булава» были разработаны Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Их испытания начались в 2004 году. Всего было выполнено более 20 испытательных пусков «Булавы», половину из них признали успешными. Максимальная дальность полета этой ракеты составляет свыше восьми тысяч километров.
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