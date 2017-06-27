Запись демонстрирует, как из акватории Баренцева моря боевые блоки ракеты «выполнили полный цикл программы полета». Они прибыли на полигон Кура на Камчатке, поразив все запланированные цели. Стрельба велась из подводного положения.



Накануне, 26 июня, в Минобороны заявили, что «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск «Булавы». Пуск и полет ракеты прошли в штатном режиме.

