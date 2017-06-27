Как российский ВПК обходится без продукции западного соседа

26 июня президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Россия до середины 2018 года полностью избавится от потребности в украинских газотурбинных двигателях для надводных кораблей. В интервью RT глава ОСК отметил, что Москва смогла извлечь выгоду из разрыва отношений с Киевом. При этом ряд украинских предприятий, лишившись своего крупнейшего заказчика, оказались в весьма трудной финансовой ситуации.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, российские предприятия могут самостоятельно производить всю линейку энергетических установок для газотурбинных и дизельных кораблей.

«С середины следующего года у нас зависимости в производстве движительных систем на будет», — заявил российским СМИ Рахманов. От дружбы до глубокой заморозки

Соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве в сфере судового газотурбостроения главы двух государств подписали 18 ноября 1993 года.

Поставками газотурбинных двигателей для российских морских судов занимался завод «Зоря—Машпроект», расположенный в украинском городе Николаев. Предприятие стало ведущим в своей отрасли ещё в советские времена.

После распада СССР украинский завод продолжил поставки оборудования для магистральных газопроводов и электростанций в Россию. Турбинами украинского производства оснащены электростанции в Салехарде, Иваново и Новгороде, противолодочные, десантные и сторожевые корабли ВМФ России. Украинскими двигателями оснащены ракетные катера типа «Молния», сторожевые корабли «Ястреб», фрегаты «Адмирал Эссен», корветы «Гепард», а также фрегаты проекта 22350, к примеру, знаменитый «Адмирал Горшков».

После заморозки сотрудничества Москвы и Киева в военной сфере в 2014 году и отказа предприятия «Зоря—Машпроект», входящего в концерн «Укроборонпром» , поставлять в Россию корабельные газотурбинные двигатели возникла необходимость их замены на отечественные аналоги.

Всё своё

В 2010-2011 годах Министерство обороны России заключило с «Зоря—Машпроект» два контракта на сумму 80 млрд рублей по заказу шести фрегатов проекта 11356 с использованием газотурбинных силовых установок для российского Черноморского флота. Однако в результате разрыва связей Украины и России недостроенными осталась вторая тройка кораблей — Украина отказалась передавать России оставшиеся двигатели.

Тогда решено было начать производство газотурбинных энергетических установок с более высоким КПД и меньшим расходом топлива на территории России — на НПО «Сатурн» в Рыбинске. Двигателями этого завода оснащалось большинство отечественных военных и гражданских самолетов: МиГ-21 и МиГ-23, Су-24, Су-30 и Су-37, Ил-76 и Ил-62, Ту-154 и Ту-144.

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин посетил «Сатурн» и дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей для ВМФ — аналогам украинских силовых установок.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью RT рассказал, что поставки отечественных газотурбинных агрегатов для российских кораблей планируется начать уже в следующем году.

«Мы с 2018 года начнём производить двигатели на нашем предприятии в Ярославской области. Для налаживания необходимых мощностей там есть все условия. В ближайшее время уже будет решена судьба четвертого и пятого фрегатов проекта 11356», — добавил Рахманов.

Курс на импортозамещение

Также взамен малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 в России разрабатывается проект двигателей 36MT с более высокой тягой, меньшим весом и пониженным расходом топлива для крылатых ракет Х59.

Украина занималась поставками и деталей для российского учебно-боевого самолёта Як-130. Аналог двигателя практически сразу же создало предприятие Соколиной Горы НПЦ газотурбостроения «Салют»

За первое полугодие 2015 года было замещено 57 комплектующих изделий украинского производства из 102 запланированных.

Об этом говорится в докладе президенту России Владимиру Путину руководства Министерства обороны, а также предприятий ОПК и строительного комплекса о выполнении государственного оборонного заказа.

По прогнозам вице-премьера Дмитрия Рогозина , импортозамещение всех компонентов для ВПК должно быть завершено на 90% к 2018 году.

Однако военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с RT выразил сомнения, что всё будет завершено в срок.

«Всё, конечно, будет сделано, но, скорее всего, с задержками. Разработка и производство двигателя — фундамент современной военной техники, это очень сложный процесс. Цикл производства двигателей занимает не 1-2 месяца. К 2018 году могут выкатить какой-то прототип, но не запустить в серийное производство».

Точка невозврата

Разрыв украино-российских отношения в военной области значительно ударил по ВПК Незалежной. Украина осталась без главного рынка сбыта.

Так, доля экспорта комплектующих «Зори—Машпроекта» в Россию составляла около 90-95% с объёмом выручки $250-300 млн. В самой Украине спроса на данную продукцию практически нет. На данный момент предприятие, имевшее раньше стабильные российские заказы, находится в тяжелой финансово-экономической ситуации.

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин рассказал журналистам, что Москва не уверена в жизнеспособности украинского предприятия «Зоря—Машпроект» после остановки поставок двигателей на корабли ВМФ России.

«Когда Украина прекратила с нами сотрудничество, в том числе по «Зоря—Машпроекту», для нас это стало серьёзной проблемой. В среднесрочной перспективе, надеюсь, у нас уже таких проблем не будет. Другое дело, мы не знаем, что будет с этой большой корпорацией, где будут работать её специалисты. Никуда, кроме как к нам, эта техника не поставлялась», — отметил Кожин.

Помимо Николаевской судостроительной корпорации, в объединении с российскими заводами в военно-технической области сотрудничал днепропетровский завод «Южмаш», поставлявший запчасти для российских стратегических ракет. Предприятие после разрыва отношений с основным торговым и промышленным партнёром также испытывает трудности.

Свою продукцию Украина продаёт с трудом. В 2009 году Ирак заказал у Киева 420 бронетранспортёров БТР-4. Поставки были осуществлены только в 2013 году в количестве 42 штук с трещинами в корпусе. Заказчик отказался от покупки.

Остаются контракты на оперативно-ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» с Саудовской Аравией, но суммы там фигурируют совсем незначительные.

Нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук рассказал в интервью украинским СМИ, что на данный момент украинский военно-промышленный комплекс в состоянии обеспечить потребности своей армии лишь на 40%. Технику же Киеву приходится закупать у России, только «подпольно».

По словам Корнева, Украина, несмотря на трудности, будет активно искать новые рынки сбыта.

«У Запада, кончено, есть свои двигатели, а вот для стран третьего мира эта проблема очень актуальна. Например, Индия или Китай. Делать самолёты они научились, а вот моторы для них — нет», — говорит Корнев.

Эксперт отметил, что на налаживание отношение между Россией и Украиной в военной сфере можно не рассчитывать, потому что на такие шаги Москва уже вряд ли пойдёт.

Не было бы счастья

России удалось преодолеть все трудности, которые последовали после разрыва сотрудничества с Украиной в военно-промышленной сфере. Более того, сегодняшняя ситуация в российском ВПК свидетельствует о благоприятных последствия программы украинозамещения.

Президент Объединенной судостроительной корпорации в интервью RT сказал, что Россия в ситуации разрыва отношения с Украиной не только не проиграла, но, наоборот, получила значительные преимущества.

«Хорошо продвинулся российский военно-промышленный комплекс. Мы перестали зависеть от кого-то, и самое главное — мы теперь не получаем изделия сомнительного качества», — подчеркнул Рахманов.