Fiscal Times: нетерпеливый Пентагон тратит миллиарды на оружие с дефектами

После перерасходов и задержек американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью $12,9 млрд 22 июля будет наконец-то сдан в эксплуатацию, сообщает The Fiscal Times. Впрочем, он все ещё не будет боеспособен. Флот США может ускорить ввод корабля в строй, отказавшись от испытаний на ударную нагрузку, в ходе которых рядом с кораблём взрываются бомбы, чтобы проверить его прочность.

Пропустив эти испытания, флот может получить авианосец на вооружение уже к 2019 или 2020 году. Однако эта спешка может дорого обойтись налогоплательщикам, предупреждает издание, ведь все дефекты придётся ремонтировать, когда корабль уже будет в эксплуатации.

В докладе Главного бюджетно-контрольного управления США, выпущенном в июне, говорится, что из-за неправильной оценки стоимости перерасход средств на Gerald R. Ford составил $2,4 млрд. Таким образом, этот авианосец стал самым дорогим в истории.

Вероятно, будет превышен бюджет и ныне строящегося крупного атомного авианосца John F. Kennedy. The Fiscal Times подчёркивает, что управление неоднократно критиковало военных за пренебрежение правилами безопасности и стремление поставить на вооружение комплексы боевых средств вне зависимости от их готовности.

Помимо уже упомянутого авианосца Gerald R. Ford, издание сообщает, что в апреле этого года управление рекомендовало повременить до 2019 года с финансированием строительства 12 фрегатов общей стоимостью $9 млрд, которые должны были заменить корабли береговой охраны ВМС США, чтобы получить информацию о стоимости, конструкции и боеспособности новых кораблей.

The Fiscal Times приводит ещё один пример — истребитель F-35, который издание Bloomberg вообще назвало «ошибкой за триллион долларов» и указало на ряд недостатков, несмотря на которые Пентагон всё же принял эти самолёты на вооружение. Проблемы у F-35 продолжают находить и по сей день, и эти дефекты, несомненно, повлияли на то, что итоговая стоимость самолёта выросла на 38% по сравнению с оценкой 2001 года. По словам Майкла Салливана, директора отдела контроля за оборонными закупками управления, американские военные не следуют старому правилу «испытай прежде, чем купить».