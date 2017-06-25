США запускают гонку вооружений

В администрации президента США Дональда Трампа идет серьезная дискуссия о возможном выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который был заключен между СССР и США в 1987 году — об этом сообщает Politico. Как пишет издание, «это один из краеугольных договоров в деле ядерного разоружения с Россией, запрещающий целый класс ядерных ракет». Договор был подписан президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым и отменял разработку и установку ракет с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км.

Как заявил глава подкомитета по ядерным вооружениям конгрессмен Майк Роджерс, для Вашингтона «безответственно продолжать соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас».

Как отмечает издание Politico, в Пентагоне, Госдепе и Совете по национальной безопасности Белого дома скептически относятся к такой мере и призывают подумать о последствиях шага, который в теории может вновь привести к гонке вооружений.

«Если режим РСМД разрушится, это будет плохо для европейской безопасности. Это отбросит нас в начало 1980-х», — говорил ранее «Газете.Ru» бывший замглавы Пентагона Александр Вершбоу.

Ситуация вокруг договора РСМД — одна из главных проблем в отношениях двух стран. Зимой этого года США обвинили Москву в нарушении договора. Предположительно речь идет о постановке на вооружение ракеты 9М729 — SSC-X-8 для комплекса «Искандер-М» с дальностью полета до 5500 км с обычной или ядерной боеголовкой.

В 2014 году администрация тогдашнего президента Барака Обамы сообщала, что Россия провела испытания запрещенной по договору ракеты. МИД России назвал эти обвинения «пропагандистской кампанией по дискредитации России».

В свою очередь Россия считает, что, установки американских систем ПРО в Европе позволяют использовать в регионе не только ракеты-перехватчики, но и наступательные ракеты, что также нарушает договор. Спасти положение могли бы инспекции с коротким сроком уведомления, но стороны пока не сделали шагов навстречу друг другу.

Один из ведущих специалистов в сфере ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений на условиях анонимности ранее рассказал «Газете.Ru», что точных данных о тактико-технических характеристиках обсуждаемой российской крылатой ракеты еще нет, а значит, «нет даже предмета для детального обсуждения».

«Возникшие противоречия и недопонимание между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по вопросу соблюдения РСМД можно было бы урегулировать за неделю в рамках согласительной комиссии, — говорил собеседник «Газеты.Ru». — Однако сейчас в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном царит такой хаос, что какая-либо конструктивная работа в ближайшее время вряд ли возможна».

В ноябре прошлого года прошла встреча российских и американских переговорщиков по РСМД, но, как рассказал «Коммерсанту» замглавы МИДа Сергей Рябков, она «была малопродуктивной». Как стало известно «Газете.Ru», российская сторона была недовольна тем, что США пытались привлечь к переговорам Казахстан и Украину. Хотя на их территории и размещалось ядерное оружие, в то время они были частью СССР и самостоятельных решений не принимали.

Стоит отметить что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности некой ядерной сделки с Россией в обмен на снятие санкций. Впрочем, позже предложения были отвергнуты.

В октябре прошлого года Владимир Путин рассказал о своих претензиях к РСМД. Как отметил президент России, «наивное бывшее российское руководство пошло на ликвидацию ракет средней дальности наземного базирования, но соглашение не затронуло ракет средней дальности воздушного и морского базирования, которых у Советского Союза просто не было. В итоге в США они остались на вооружении».

«Тем не менее, мы считаем необходимым соблюдать это соглашение, тем более что, как вы знаете, у нас сейчас тоже появилось такое же оружие — ракеты средней дальности морского и воздушного базирования», — подчеркнул российский лидер. Предположительно, 9М729 как раз и является наземным вариантом ракеты «Калибр», размещаемой на кораблях и подводных лодках ВМФ России и успешно применяемой против сил запрещенной в РФ ИГИЛ в Сирии.