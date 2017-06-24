Тысячи корейцев окружат посольство США из-за размещения систем ПРО

Сегодня в районе посольства США в Сеуле состоится демонстрация с требованиями отказаться от размещения американских комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове. Ожидается участие нескольких тысяч человек.

Согласно информации организаторов, акция пройдет с трех до восьми часов вечера. В ходе ее на 20 минут демонстранты намерены взять комплекс посольства США в "живое кольцо", скандируя лозунги против THAAD.

Как стало известно, первоначально полиция отказалась санкционировать установку окружения, опасаясь возможных стычек и провокаций, однако организаторы подали в суд прошение, требуя отмены решения полицейских. В итоге суд принял компромиссное решение, разрешив "живое кольцо", но лишь на 20 минут.

В остальное время демонстранты будут находиться на площади Кванхвамун непосредственно перед главным входом в посольство США.

Посольство США на своем сайте уже разместило официальное предупреждение для сограждан в связи с демонстрациями. В сообщении указывается, что 24 июня "планируются крупномасштабные демонстрации протеста, в которых примут участие около трех тысяч человек". Туристам из США рекомендовано избегать появления в районе посольства в период с трех до восьми часов вечера.