В России начнут строить уникальную атомную подлодку «Ульяновск»

Новейшая атомная подлодка «Ульяновск», которая завершает серию «Ясень-М», будет заложена на «Севмаше» 28 июля, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота РФ.

Подлодка «Ульяновск» относится к подводным крейсерам четвертого поколения «Ясень-М» и будет построена по усовершенствованному проекту 885М.

Согласно планам Минобороны , в интересах ВМФ РФ до 2020 года будет построено семь подлодок проекта «Ясень», из которых шесть будут построены по модернизированному проекту 885М.

Водоизмещение этих подлодок 13,8 тыс. тонн, а глубина погружения составляет 520 метров, экипаж состоит из 64 человек. Субмарина может находится в автономном плавании 100 суток и может развивать подводную скорость в 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Головная субмарина этой серии «Северодвинск» была передан ВМФ в 2014 году.