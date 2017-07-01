В ВМФ России сообщили, когда начнут строить подлодки пятого поколения

В проект госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2025 года внесено проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Проектирование этих кораблей, безусловно, начнётся, и они будут заложены», — цитирует Бурсука ТАСС

Он также отметил, что вторая тройка фрегатов проекта 11356 из шести кораблей, предназначенных для Черноморского флота будет обязательно достроена.

«Действительно, сейчас мы идём навстречу нашим партнёрам, и следующие корабли будут строиться в интересах наших зарубежных партнёров, однако вторая тройка будет обязательно достроена и войдёт в состав Черноморского флота», — пояснил вице-адмирал.