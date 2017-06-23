В России к 2025 году создадут национальную систему ПРО

В России разрабатывается эшелонированная национальная система противоракетной обороны (ПРО), рассказал председатель совета директоров оборонного холдинга ОАО « РТИ Сергей Боев в интервью « Парламентской газете ». Он уточнил, что система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

«Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание эшелонированной национальной системы ПРО»,— добавил господин Боев. По его словам, эффективность создаваемой ПРО зависит от ее информационного обеспечения. Как пояснил председатель совета директоров РТИ, стратегическая система ПРО не может функционировать без системы предупреждения о ракетном нападении.

«Как и система ПРО построение наземного эшелона СПРН должно быть эшелонированным: в первом эшелоне — средства на периферии России для разведывательно-информационного обеспечения (РИО) комплексов дальнего перехвата; во втором — для разведывательно-информационного обеспечения универсальной системы ПВО-ПРО и в третьем — для РИО (включая выдачу целеуказания) противоракетных комплексов ближнего перехвата»,— сообщил Сергей Боев.