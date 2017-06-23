ВКС у российских границ за неделю 14 раз перехватили самолеты-разведчики

Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, следует из данных, опубликованных в газете министерства обороны РФ "Красная звезда".

Согласно публикации, перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27. Разведывательных полетов, которые выполняли иностранные самолеты у границ России, за неделю зафиксировано 23. В том числе, десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим") и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России осуществляли разведывательные полеты Португалия и Япония.

Кроме этого, как сообщает газета, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. В патрулировании в этом районе также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.