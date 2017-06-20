СМИ: истребитель ВКС России пролетел в 1,5 метрах от американского самолета

Истребитель Су-27 ВКС России пролетел на расстоянии полутора метров от американского разведывательного самолета. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два источника среди американских чиновников.

Инцидент со сближением произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. По словам одного из источников, российский Су-27 был вооружен ракетами. Он «стремительно» приблизился к американскому разведывательному самолету RC-135, пролетев на расстоянии пяти футов (около 1,5 м), рассказал чиновник.

Другой источник рассказал, что российский истребитель вел себя «провокационно» и летел «хаотично».

Днем ранее российское Минобороны объявило, что любые воздушные объекты в Сирии, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут восприниматься в качестве воздушных целей.

Такое решение российского ведомства стало ответом на сбитый коалицией сирийский Су-22 к западу от Ракки.