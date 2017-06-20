Министерство обороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж-ВП", способных обнаружить крылатые ракеты на дальности в несколько тысяч километров, пишет газета "Известия" . Обычные радары способны "увидеть" их лишь за несколько десятков километров.

"Воронеж-ВП", обнаружив цели, передаст их координаты зенитно-ракетным системам С-300В и С-400, а в перспективе – С-500 "Прометей".

Группировка уникальных радаров разворачивается на базе уже функционирующих станций предупреждения о ракетном нападении "Воронеж". Для модернизации действующих РЛС необходимо лишь добавить дополнительную антенну и смонтировать несколько модулей нового оборудования.

В настоящее время радиолокационные станции типа "Воронеж" действуют по всему периметру России.