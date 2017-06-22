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Пентагон потратил 94 миллиона долларов на неподходящую форму
СМИ сообщили об ошибке Пентагона на 94 миллиона долларов. Именно такую сумму оборонное ведомство США потратило на неподходящую форму для военных Афганистана.
Как пишет РИА Новости, ответственные за подбор одежды для Вооруженных сил страны, выбрали "лесной камуфляж", исходя из своих личных предпочтений. При этом они забыли, что леса занимают всего два процента территории Афганистана.
"Решение министерства обороны приобрести форму с таким рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий окружающей среды", - к такому выводу пришли члены специальной комиссии, созданной девять лет назад. Они контролируют расходование средств, выделенных Афганистану.
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