Российские подлодки обойдутся без воздуха

Новая анаэробная установка позволит субмаринам не всплывать до нескольких недель.

Дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» станет первой субмариной ВМФ, получившей анаэробную — воздухонезависимую — энергетическую установку (ВНЭУ). Она избавит корабль от необходимости всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, необходимого для работы дизель-генераторов в подводном положении. Благодаря новым агрегатам «Лада» сможет находиться в подводном положении, не выдавая своего присутствия, до нескольких недель. Лодку спустят на воду в 2018 году.

Как сообщили «Известиям» в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) «Крыловский научный центр», появление первого корабля с ВНЭУ станет серьезным технологическим прорывом в создании неатомных субмарин для ВМФ.

— Научно-технический задел по воздухонезависимым установкам создан, — пояснил «Известиям» исполнительный директор ФГУП «Крыловский научный центр» Михаил Загородников. — Проработана установка с паровым реформингом с электрохимическим генератором на твердотелых элементах. Создан ее промышленный образец. Из принципиальных технологий в ней реализовано получение из дизельного топлива водорода, создание электрохимического генератора, извлекающего из водорода электрический ток и удаление отходов жизнедеятельности первого цикла. То есть получающегося в ходе реакции СО2. Эта проблема еще дорабатывается, но при должном финансировании будет решена.

Пионерами в мировой разработке ВНЭУ считаются немцы с субмариной проекта U-212/214. В 2014 году об успехах в создании аналогичных систем сообщила французская DCNS . Созданная ей установка предназначена для подлодок типа «Scorpene». Другой проект DCNS, более крупная субмарина, известная под именами «SMX Ocean» и «Shortfin Barracuda», был выбран ВМС Австралии для своей программы SEA-1000. Проект создания аэробной воздухонезависимой установки реализуется в Индии для лодок типа Kalvari.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Это позволяет не возить его запас на борту, а получать непосредственно в установке с помощью реформинга дизельного топлива.

Эксперт в области военно-морских вооружений Владимир Щербаков рассказал «Известиям», что лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками имеют преимущество в тех акваториях, которые плотно контролируются противником.

– Возможность не подвсплывать важна там, где активно действуют противолодочные силы противника, – отметил специалист. – Достаточно вспомнить, какой легкой добычей для немцев были наши лодки на Балтике во время Великой Отечественной. Аналогичная ситуация сложилась и для немецких подводников в Северной Атлантике к концу войны.

По мнению эксперта, дизельные подлодки с воздухонезависимой ЭУ особенно актуальны для стран, не имеющих собственного атомного подводного флота.

– Поэтому у таких лодок в перспективе хороший экспортный потенциал. Аналогичные субмарины, например, сейчас закупают у французов Индия и Австралия, – пояснил эксперт. – С учетом их дороговизны России пока достаточно будет пары лодок проекта «Лада», чтобы отработать технологию и подготовить специалистов. С защитой баз и побережья от вражеских атомных лодок сейчас вполне справляются и хорошо освоенные серийные «Варшавянки».

Подводная лодка «Лада» разработана Санкт-Петербургским ЦКБ «Рубин» . Водоизмещение этих субмарин составляет 17,5 тысячи тонн. Длина лодки – 67, ширина – 7,1 метра, скорость подводного хода – 21 узел, автономность плавания – 45 суток. На вооружении корабля будут стоять крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или противокорабельные сверхзвуковые «Оникс». Особенностью их применения, по сравнению с кораблями предыдущих поколений, станет возможность залпового применения ракет. Это значительно повысит вероятность уничтожения сложных, хорошо защищенных целей. Таких, как большие надводные корабли и авианосцы.