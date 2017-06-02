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150-я мотострелковая дивизия поднята по тревоге
В Ростовской области поднята по тревоге 150-я мотострелковая дивизия. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение оборонного ведомства России.
Постановление о проверке боевой готовности принял командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Военнослужащие и военная техника переправляются на полигоны округа на поездах, самолетах и в составе механизированных колонн. Всего в учениях участвуют более 2 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Важнейшим пунктом проверки станет проведение тактических учений на незнакомом полигоне.
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