Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии

Россия предупредила авиакомпании и судовладельцев об учениях Военно-морского флота (ВМФ) РФ у побережья Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, учебные ракетные пуски пройдут с 29 мая по 4 июня в международных водах восточного Средиземноморья. Учения будут проводиться в промежутке между 08:00 и 22:00 по московскому времени у границы территориальных вод Сирии.

В состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море входят около десяти кораблей. Среди них – фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Фрегаты и десантные корабли ВМФ России начали учения в Средиземном море 23 мая. В маневрах уже приняли участие «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Сметливый» и другие суда. Соединение ВМФ отработало проведение конвойной операции с участием фрегатов и сторожевого корабля. В рамках маневров также должны пройти учения по отражению атаки с воздуха и поиску подводной лодки.