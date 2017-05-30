Спецназ укроют плащами-невидимками

Российские спецподразделения, а также бойцы Сил специальных операций получили уникальные плащи-накидки. Они делают их практически невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения. По мнению экспертов, такие изделия критически необходимы для бойцов спецподразделений, особенно когда боевые действия разворачиваются в ночное время.

Как рассказали «Известиям» в разведывательном управлении Сухопутных войск, несколько комплектов новинки уже поступило в войска. Сейчас ведется проверка изделий. По ее итогам будет принято решение о закупке плащей-накидок. Предполагается, что они войдут в снаряжение снайперов. Также их будут использовать разведчики для оборудования наблюдательных позиций.

Двухсторонняя плащ-накидка выполнена из металлизированной ткани. Нижний слой не пропускает тепло, благодаря этому военнослужащего не обнаруживает тепловизор. А верхний слой делает силуэт бойца максимально неразличимым на фоне местности и практически неуловимым для прибора ночного видения (ПНВ). В отличие от тепловизионных приборов наблюдения, ПНВ не воспринимает тепло, а максимально усиливает не различаемый глазом человека слабый видимый свет.

Сама накидка-невидимка достаточно компактная и легко помещается в небольшом рюкзаке. Бойцу достаточно накрыть плащом себя или использовать его как навес над укрытием.

— В связи с большим распространением тепловизионных приборов все боевые действия сегодня смещаются в ночное время, и получается, что надо разрабатывать средства противодействия этим приборам, — пояснил «Известиям» ветеран управления «А» Центра специального назначения ФСБ России Иван Лобанов . — От приборов ночного видения сегодня достаточно легко скрыться, используя специальные пропитки тканей и визуальную маскировку. Действие приборов засечки выстрелов благодаря современным технологиям также можно обойти. Но вот от тепловизоров спрятаться практически невозможно. Плащ-накидка позволяет преодолеть открытый участок местности, замаскироваться, длительное время находиться необнаруженным. Это существенно расширяет диапазон применения военнослужащих спецподразделений, позволяет сблизиться с противником на 200–300 м, выполнить поставленную задачу и спокойно отойти.

Как рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов, еще недавно тепловизионные приборы наблюдения стояли на вооружении только наиболее развитых стран мира. Но сегодня ситуация резко изменилась.

— Сейчас на мировом рынке есть много доступных коммерческих тепловизоров, — отметил эксперт. — Купить их можно в специализированных магазинах и даже через Интернет. Конечно, по своим характеристикам таким приборам далеко до специализированных военных тепловизоров. Но создать значительные трудности для бойцов спецподразделений они вполне могут.

Впервые средства для защиты от тепловизоров начали применять иракские военные в ходе американского вторжения в их страну в 2003 году. Тогда бойцы накрывались шерстяными одеялами. Благодаря этому тепло их тел сливалось с тепловым фоном пустыни, нагретой дневным солнцем. Но эффективность такого метода была кратковременной. После остывания местности бойцы становились хорошо различимы на экране тепловых приборов наблюдения.

Сейчас созданием средств тепловизионной защиты занимаются практически все ведущие мировые компании — разработчики тактического снаряжения и экипировки.