Авианосец ВМС США "Карл Винсон" на этой неделе покинет территориальные воды Южной Кореи и вернется в порт своего базирования в Сан-Диего, передает агентство Блумберг со ссылкой газету Joong Ang Ilbo.

Издание, ссылаясь на неназванного чиновника в правительстве Южной Кореи, отметило, что авианосец во время возращения в домой совершит остановку на Гавайях, при этом не сообщив точного времени его отправки в США.

Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову 29 апреля. По мере продвижения в Японском море авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии, а затем — с ВМС Южной Кореи.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).