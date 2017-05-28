В ВСУ переделали пулемет 1938 года в снайперскую винтовку

Бойцы «АТО» сняли на видео сюжет о секрете украинской снайперской винтовки, которая переделана из советского пулемета ДШК образца 1938 года, сообщает Dnr-news . На видео снайпер ВСУ рассказал, что доволен украинской разработкой.

«Тут сделан совершенно другой спуск, не как у стандартного ДШК, а более похожий на винтовочный, - с тормозной ручкой от велосипеда. Добавлен дульный тормоз, хорошая вещь. Отдачи нет абсолютно!» -- сообщил он, отметив, что для высокоточной стрельбы предусмотрена возможность установки оптического прицела.