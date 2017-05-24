В интернете появились фотографии бойцов правительственных войск Сирии с тандемными реактивными гранатами «Резюме» (ПГ-7ВР). На снимки обратил внимание «Вестник Мордовии».

Эти боеприпасы предназначены для РПГ-7. Они способны преодолевать динамическую защиту и пробивать броню множества видов танков.

Граната «Резюме» состоит из двух частей: предзарядной (64-миллиметрового калибра) и основной (105-миллимитровая). Второй заряд подрывается после того, как первый выводит из строя динамическую защиту. Такая конструкция позволяет уже после преодоления защиты пробить даже 600-миллиметровую броню.

Масса гранаты составляет 4,5 килограмма, максимальная прицельная дальность стрельбы - 200 метров, а скорость - 200 метров в секунду.

ПГ-7ВР были приняты на вооружение в 1988 году, став ответом на изобретение динамической защиты. В частности, ее использовал Израиль во время конфликта с Ливаном в 1982 году.