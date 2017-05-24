Боевая экипировка военнослужащих "Ратник" прошла испытания в ходе операции РФ в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

"В ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС ), а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

"Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний", - отметил замминистра.

Он также рассказал, что испытания в условиях боевых действий в Сирии прошли истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28. Борисов добавил, что в ходе боевой работы авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.